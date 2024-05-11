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Названы страны ЕС, выступившие против соглашений по безопасности с Украиной

Welt: восемь стран в ЕС не хотят заключать соглашения по безопасности с Украиной

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Восемь стран Евросоюза отказываются заключать с Украиной двусторонние соглашения в сфере безопасности, это Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр и придерживающиеся политики нейтралитета Ирландия, Австрия и Мальта. Об этом сообщает немецкая газета Welt.

«Отказываются заключать двусторонние соглашения с Украиной по обязательствам в области безопасности: Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр и нейтральные государства Ирландия, Австрия и Мальта», — говорится в сообщении издания.

При этом Швейцария и Турция, не входящие в ЕС, «также не хотят договариваться о соглашении о безопасности с Киевом», добавляет газета.

До этого сообщалось, что страны ЕС согласовали документ по предоставлению гарантий безопасности Украине, которые касаются политической, военной и экономической помощи Евросоюза Киеву, на данном этапе проект обсуждается с украинской стороной.

Как сообщили источники Welt, 27 членов Евросоюза недавно согласовали одиннадцатистраничный документ, классифицированный как «конфиденциальный», он на данном этапе обсуждается между Брюсселем и Киевом.

Ранее Украина и Бельгия начали переговоры по соглашению в сфере безопасности.

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