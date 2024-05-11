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Глава ИИХФ одной фразой объяснил отсутствие России в списке самых титулованных сборных ЧМ

Глава ИИХФ Тардиф назвал ошибкой отсутствие РФ в списке лучших хоккейных сборных

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф объяснил отсутствие в инфографике на чемпионате мира 2024 года сборной СССР/России в списке самых титулованных сборных чемпионатов мира, передает ТАСС.

«Это ошибка», — сказал Тардиф.

«Сборная Швеции является 11-кратным чемпионом мира. Только Канада (28) и Чехия (12) выигрывали больше титулов», — было написано на экране во время трансляции матча Швеция — США.

Сборная СССР/России выигрывала чемпионат мира 27 раз, что указано на официальном сайте ИИХФ.

Действующим чемпионом мира является Финляндия, которая в финале обыграла Германию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее флаги России и Белоруссии запретили на чемпионате мира по хоккею.

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