ВСУ обстреляли белгородское село Щетиновка

Украинские военные обстреляли село Щетиновка, расположенное в Белгородской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из мирных жителей не пострадал. Однако одному из корпусов местного сельскохозяйственного предприятия был нанесен существенный урон.

«Пробита кровля <...>. Оперативные службы работают на месте», — написал глава субъекта, сопроводив пост фотографией с места происшествия.

Утром 11 мая белгородское село Богун-Городок подверглось обстрелу со стороны украинских солдат. Осколки снарядов, выпущенных бойцами ВСУ, посекли фасад местного фельдшерско-акушерского пункта. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших, уточнил губернатор региона.

До этого в городе Белгороде и Белгородском районе сработали сирены ракетной опасности. Гладков заявил о введении особого режима в 8:41 мск. Сообщение о том, что угроза миновала, было опубликовано в его Telegram-канале спустя девять минут.

Ранее в луганском городе Ровеньки после обстрела ВСУ зафиксировали 18 очагов возгорания.