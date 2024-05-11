Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли белгородское село Щетиновка

Гладков: в селе Щетиновка при обстреле ВСУ оказалась пробита кровля предприятия

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Украинские военные обстреляли село Щетиновка, расположенное в Белгородской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из мирных жителей не пострадал. Однако одному из корпусов местного сельскохозяйственного предприятия был нанесен существенный урон.

«Пробита кровля <...>. Оперативные службы работают на месте», — написал глава субъекта, сопроводив пост фотографией с места происшествия.

Утром 11 мая белгородское село Богун-Городок подверглось обстрелу со стороны украинских солдат. Осколки снарядов, выпущенных бойцами ВСУ, посекли фасад местного фельдшерско-акушерского пункта. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших, уточнил губернатор региона.

До этого в городе Белгороде и Белгородском районе сработали сирены ракетной опасности. Гладков заявил о введении особого режима в 8:41 мск. Сообщение о том, что угроза миновала, было опубликовано в его Telegram-канале спустя девять минут.

Ранее в луганском городе Ровеньки после обстрела ВСУ зафиксировали 18 очагов возгорания.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами