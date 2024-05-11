Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два реактивных снаряда РСЗО «Град» уничтожены в небе над Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО уничтожили два снаряда РСЗО «Град» над Белгородской областью

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

В небе над Белгородской областью были уничтожены два снаряда РСЗО «Град». Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что силы ПВО уничтожили цели примерно в 10:00 по мск.

11 мая украинские военные обстреляли село Щетиновка, расположенное в Белгородской области.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из мирных жителей не пострадал. Однако одному из корпусов местного сельскохозяйственного предприятия был нанесен существенный урон.

Утром 11 мая белгородское село Богун-Городок подверглось обстрелу со стороны украинских солдат. Осколки снарядов, выпущенных бойцами ВСУ, посекли фасад местного фельдшерско-акушерского пункта. Тем не менее обошлось без пострадавших, уточнил губернатор региона.

Атаки украинских беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждает своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Донецк.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами