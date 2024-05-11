Два реактивных снаряда РСЗО «Град» уничтожены в небе над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью были уничтожены два снаряда РСЗО «Град». Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что силы ПВО уничтожили цели примерно в 10:00 по мск.

11 мая украинские военные обстреляли село Щетиновка, расположенное в Белгородской области.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из мирных жителей не пострадал. Однако одному из корпусов местного сельскохозяйственного предприятия был нанесен существенный урон.

Утром 11 мая белгородское село Богун-Городок подверглось обстрелу со стороны украинских солдат. Осколки снарядов, выпущенных бойцами ВСУ, посекли фасад местного фельдшерско-акушерского пункта. Тем не менее обошлось без пострадавших, уточнил губернатор региона.

Атаки украинских беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждает своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Донецк.