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Стало известно, какие мотоциклы чаще всего покупают россияне

«Известия»: самыми популярными у россиян мотоциклами весной стали «Иж» и Kayo

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Подержанные мотоциклы марки «Иж» в марте — апреле стали лидерами по продажам среди россиян. Их доля в общем спросе составила 9,8%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито Авто».

Второе место заняли новые мотоциклы китайского бренда Kayo. На них пришлось 8,7% всех продаж. Тройку замыкает японская Honda с долей 6,8%.

Цена мотоцикла с пробегом сегодня составляет в среднем 190 тыс. рублей. Самый дешевый вариант — «Иж». Его покупка обойдется примерно в 40 тыс. рублей. Дороже всех мотоциклы Honda и Yamaha. Их стоимость в среднем составляет 480 тыс. рублей.

Спросом среди россиян также пользуются мопеды и скутеры. В топ-3 самых популярных бренда в этой категории мототехники вошли Honda (16,6%), Alpha (16,3%) и Yamaha (6,6%). Покупка поддержанного мопеда или скутера обойдется в среднем в 68 тыс. рублей.

До этого в России зафиксировали падение спроса на автокредиты.

Ранее стало известно, кто из россиян платит больше за нарушение ПДД.

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