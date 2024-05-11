В Киеве действует воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале интернет-газеты в 10:35 мск.

Вечером 10 мая воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российская армия уничтожила склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы.

В апреле директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказывал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее под Одессой ВС РФ уничтожили склад с западными ракетами.