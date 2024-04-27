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Москвичам рассказали о погоде в начале мая

Синоптик Цыганков: май в Москве начнется с теплой погоды и небольших осадков

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

В первых числах мая в Москве прогнозируются небольшие дожди. Ожидается, что выпадет около 4 мм осадков, по области — до 11 мм, рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. В целом погода на выходных будет хорошая, а температура воздуха превысит норму, пообещал он в беседе с RT.

После небольших осадков они уйдут в сторону севера, на юго-западе останется вероятность дождей, но не очень сильных, отметил Цыганков.

«Завтра и до среды отличные дни», — подчеркнул он.

Температура воздуха будет выше нормы только до 2 мая, добавил синоптик. Так, ночью в воскресенье ожидается +7 °С, днём +16 °С. В понедельник днем потеплеет до +19 °С.

Ночью 1 мая будет до +11 °С, днем – до +20 °С. Затем, по словам Цыганкова, начнет немного холодать – 2 мая днем будет не выше +15 °С, а последующей ночью температура воздуха опустится до +4 °С.

Напомним, в прогностическом центре «Метео» москвичам пообещали, что праздничные выходные в Москве и Московской области будут теплыми и солнечными.

Ранее москвичам спрогнозировали похолодание из-за циклона с Таймыра на День Победы.

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