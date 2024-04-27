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Среди россиян резко подскочил спрос на заграничный отдых в мае

Вице-президент АТОР Мурадян: спрос на отдых за границей в мае вырос на 35%

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Shutterstock

Россияне в этом году стали активнее бронировать отдых за границей на время майских праздников, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. К еще одному виду отдыха, набирающему популярность, он в беседе с НСН отнес речные круизы – по его данным, спрос на них вырос на 25%.

Туроператоры наблюдают большую активность россиян в сфере туризма, в том числе путешествия по стране в этом году стали популярнее на 10-15%, многие планируют отправиться в речной круиз. Но больше всего выросло количество желающих отдохнуть в других странах, отметил эксперт.

«Россияне на майские праздники поедут в Турцию, Эмираты, Таиланд, Египет, Шри-Ланку. Также популярны экзотические направления – Мальдивы, Сейшелы, Маврикий», – рассказал он.

Что касается внутреннего туризма, то популярны у россиян, по словам вице-президента АТОР, Краснодарский край, Анапа, а также Москва, Санкт-Петербург, Карелия и «Золотое кольцо».

Напомним, также специалисты сообщали, что самой популярной у россиян страной для отдыха в начале мая оказалась Турция – туда оформлено 11,5% авиазаказов. Второе и третье место заняли ОАЭ и Китай , далее идут Армения, Узбекистан, Грузия и другие страны.

Россиянам ранее рассказали, где можно будет бюджетно отдохнуть летом.

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