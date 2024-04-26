Около 150 российских транспортных компаний воспользовались льготным лизингом ГТЛК

Почти 150 российских транспортных компаний России уже воспользовались услугами льготного лизинга «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК), сообщает пресс-служба компании.

Как рассказали в ГТЛК, реализуемые программы лизинга с госфинансированием и инвестиционные проекты с использованием средств ФНБ направлены на снижение нагрузки на транспортников. При этом они соответствуют приоритетам поддержки российского бизнеса, обозначенным президентом РФ на ежегодном съезде РСПП.

Отмечается, что в рамках национального проекта Безопасные и качественные дороги (БКД) в 2020 году стартовала программа обновления общественного транспорта, субсидирование цены закупки автобуса.

Как объяснили в компании, если, например, ГТЛК платит на завод 18 миллионов за автобус большого класса и далее передает его в лизинг перевозчику, то получает субсидию по программе в объеме 7,2 миллиона, которая затем транслируется в скидку для клиента. Таким образом, конкретный автобус для перевозчика обходится дешевле, чем при покупке напрямую у завода или дилера, и будет стоить не 18, а всего 10,8 млн рублей. Именно на эту сумму будет начислен лизинговый платеж.

Кроме того, программа предполагает нулевой аванс. Таким образом по итогам 2023 года программа БКД позволила регионам сэкономить на обновлении парков почти 3,3 млрд рублей, а за 2024 г. предполагаемая экономия составит почти 4 млрд рублей.

Эта программа востребована, так как позволяет даже в не очень богатых регионах заменять старые автобусы, троллейбусы и трамваи на новый комфортный транспорт.

Вторая льготная программа ГТЛК, которая относится к городскому транспорту, была развернута в 2023 году по поручению президента РФ. Она предполагает поставки с использованием средств Фонда национального благосостояния.

Как подчеркнули в компании, это программа масштабная и насчитывает более 4 тыс. новых автобусов. Лизинговая ставка по ней составляет 6,8%, что сопоставимо со льготной ипотекой или почти в 3 раза ниже текущей ключевой ставки Банка России.

Отмечается, что лизинговая ставка зафиксирована на весь срок кредита и не меняется при росте ключевой. Благодаря этому перевозчик может планировать свою деятельность на долгий срок.