Россиянам рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья

На Пасху без вреда для здоровья можно съедать до двух-трех яиц. Об этом в интервью Life сообщила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Яйца — это доступный для всех источник белка. Однако если у вас есть какие-либо медицинские противопоказания (аллергия, не усваивается белок, повышенный холестерин и т. д.), вам лучше проконсультироваться с врачом», — посоветовала эксперт.

Она также обратила внимание, что всех, кто ест большое количество яиц, обычно пугают повышением холестерина. В этом продукте, по ее словам, холестерин действительно присутствует, однако, соблюдая суточные нормы употребления, можно не бояться последствий.

5 апреля православные христиане встретят Пасху, знаменующую завершение Великого поста. В праздничную ночь многие будут принимать участие в церковной службе. Подробнее о том, как отмечается праздник, с чем связаны его основные традиции и символы, и как отмечают этот день представители других конфессий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее священник рассказал, что нельзя делать в пасхальную ночь православным россиянам.