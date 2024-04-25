В Токмаке при ударе ВСУ по жилому дому погибли люди

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в Telegram-канале о жертвах в результате обстрела украинскими войсками многоэтажного дома в Токмаке.

«Пензенские спасатели участвуют в разборе завалов пятиэтажного дома на улице Куйбышева, куда сегодня днем попал снаряд. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые», — написал Мельниченко.

23 апреля глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что город Токмак подвергается обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В экстренных службах также сообщали, что в Запорожской области украинские войска сбросили с дрона взрывчатку на машину с мирными жителями.

25 апреля Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ атаковали жителей села Курковичи в Стародубском районе при помощи беспилотника.

Ранее ВСУ обстреляли рынок и жилые дома в Херсонской области.