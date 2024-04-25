Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу. Об этом сообщает ТАСС.

«Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт приостановил движение», — cледует из сообщения.

При этом в 17:17 по московскому времени сообщалось, что Крымский мост перекрыт.

Утром стало известно, что движение по Крымскому мосту восстановили менее чем за час. Водителей предупреждали о временном закрытии движения средств транспорта по переправе. Ограничения действовали менее 40 минут. Тех, кто находится на мосту, а также на досмотре, попросили следовать указаниям сотрудников охраны.

23 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проезжающих через Крымский мост водителей начнут тщательнее досматривать в преддверии и во время майских праздников, а также курортного сезона. По словам главы региона, в данный момент время ожидания проезда через переправу в среднем составляет порядка часа. Он уточнил, что оно может увеличиваться в случае форс-мажора.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрушение Крымского моста входит в план нового контрнаступления ВСУ.