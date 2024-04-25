Эксперты заявили об изменении поведения российских женщин при трудоустройстве

Женщины в России в последнее время значительно изменили свое поведение при трудоустройстве, считает карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева. В том числе на собеседованиях будущие сотрудницы смелее обсуждают зарплатные ожидания, а также претендуют на высокопоставленные должности, отметила она в беседе с НСН.

Обычно при обсуждении зарплаты женщины были достаточно осторожны и просили меньшие суммы, чем мужчины, отметила специалист.

«Но последнее время знания о рынке труда меняются, — подчеркнула она. — Кандидаты больше узнают о том, как нужно проводить переговоры, как оценивать себя. Могу сказать, что женщины подтянулись в плане переговоров по зарплате».

Вслед за кандидатами на должности свое поведение меняют и работодатели, добавила Минаева. По ее словам, раньше предубеждений у специалистов отдела кадров было больше, чем сегодня. Сегодня же в первую очередь оцениваются знания и компетенции, а не пол или возраст соискателя. При этом женщин наравне с мужчинами рассматривают на руководящие должности, подчеркнул карьерный консультант.

Напомним, Минтруд РФ до этого сообщил, что на российском рынке труда обеспечено равноправие полов. В частности, зарплата работников зависит от квалификации и задач. Поэтому если на одинаковых должностях мужчины и женщины получают разную зарплату, это уже является нарушением.

Ранее Владимир Путин заявил о росте среднемесячных зарплат в реальном выражении.