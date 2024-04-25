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В Минтрансе Подмосковья рассказали о работе транспорта в праздники

Общественный транспорт Подмосковья изменит график работы в майские праздники

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Расписание работы общественного транспорта Подмосковья изменится в майские праздники, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

В ведомстве отметили, что 27 апреля автобусы будут работать по расписанию понедельника, а 29 апреля — 1 мая и с 9 по 10 мая — по расписанию субботы.

Пригородные поезда также изменят свое расписание. 26 апреля они будут работать по расписанию четверга, 27 апреля и 8 мая — по расписанию пятницы, 28-30 апреля и 9-11 мая — по расписанию субботы, а 1 и 12 мая — по расписанию воскресенья.

Всего, по сообщению Мострансавто, в праздники на маршрутах будут задействованы более 6,5 тыс. автобусов.

«На объектах транспортной инфраструктуры и в автопарках усилят меры безопасности», — говорится в сообщении.

В Минтрансе Подмосковья призвали жителей и гостей региона заранее планировать поездки и ознакомиться с актуальным расписанием общественного транспорта.

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