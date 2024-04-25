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Пособника СБУ в Запорожской области отправили в тюрьму на 11 лет

ФСБ: передававшего СБУ данные о российской энергетике посадили на 11 лет

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РИА «Новости»

Жителя Запорожской области, который сотрудничал со службой безопасностью Украины (СБУ) и передавал ей данные о российской инфраструктуре, приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным спецслужб, мужчина не только собирал информацию о промышленных и энергетических объектах, но и рассказывал украинским кураторам о местоположении подразделений Вооруженных сил России в Запорожье для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов. Суд в Крыму признал подсудимого виновным.

24 апреля бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, что Украина на протяжении нескольких лет формировала внутри России подполье и диверсионно-террористические ячейки. По словам Прозорова, сложно сказать, сколько людей в этих ячейках, но «это точно не десятки», а больше. Он добавил, что конкретную цифру могут назвать только в Киеве.

Ранее жителя Бурятии, собиравшегося воевать в ВСУ, осудили на 10 лет за госизмену.

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