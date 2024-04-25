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Жена поймала мужа с любовницей и прострелила ему ногу

Daily Mail: в США женщина уличила мужа в измене и прострелила ему ногу

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Idris Solomon/Reuters

В штате Техас арестована местная жительница, которая застала мужа с любовницей, избила изменника и выстрелила в него. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летняя Стефани Аревало из города Брайан позвонила в полицию и сообщила, что ранила из огнестрельного оружия собственного мужа. Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили в доме мужчину с ранением ноги, синяками и царапинами. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Американку задержали, она призналась, что вернулась домой и обнаружила супруга в постели с незнакомкой, она выгнала любовницу и избила мужа, а потом выстрелила ему в ногу. Женщина заявила, что не раскаивается в своем поступке, а ее неверный муж получил по заслугам. Аревало обвинили в домашнем насилии, до суда она будет находиться под домашним арестом.

До этого сообщалось о том, что в Новосибирске лабрадор помог разоблачить неверного мужа, пес стал чувствовать себя плохо, собака была вялой и отказывалась от еды. Обеспокоенные супруги отвезли животное в ветеринарную клинику, медики обнаружили в желудке собаки инородное тело. Потребовалось хирургическое вмешательство, из брюшной полости собаки извлекли женские стринги, белье не принадлежало хозяйке пса.

Ранее мужчина травил возлюбленную слабительным из-за подозрений в измене.

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