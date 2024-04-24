Несовершеннолетнего пранкера в Дагестане будут судить за призыв к терроризму

Несовершеннолетний пранкер из Дагестана предлагал сверстнику по видеосвязи устроить террористический акт в местах массового скопления людей. Об этом РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

«Сотрудниками полиции Кумторкалинского района совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Дагестан установлено, что неизвестный предлагал 15-летнему местному жителю за деньги свершить «правосудие» в местах массового скопления людей», — сообщила Гариева.

Представитель дагестанского МВД добавила, что вскоре был обнаружен подозреваемый, 16-летний местный житель. Молодой человек утверждает, что таким образом, через шутку хотел разыграть своих друзей — но выбрал неправильные слова для того, чтобы убедить 15-летнего подростка ему помочь.

По данным следствия, пранкер предлагал взорвать село Коркмаскала за 500 тысяч рублей.

До этого в Карелии подросток пожаловался спасателям на возлюбленную из-за поцелуя.

Ранее в США поймали пранкера, обманом посылавшего спецназ полиции в мечети и на военные базы.