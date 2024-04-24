Мебельная фабрика загорелась в Челябинской области

В Копейске загорелась мебельная фабрика. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

По информации экстренных служб, пожар произошел на фабрике по производству мебели на улице Мира. Огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 450 квадратных метров.

Сотрудникам экстренных служб удалось не допустить распространения огня на находящиеся по соседству здания. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия для установления причин пожара направлена испытательная пожарная лаборатория. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого три железнодорожные цистерны загорелись на территории поселка городского типа Комсомольское, расположенного около города Симферополя. Сообщается, что в результате произошедшего пострадали люди.

Ранее из горящей «трешки» в Петербурге спасли трех жильцов.