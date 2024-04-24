Супруги сделали на кухне ремонт и нашли клад XVII века

Супруги из Англии сделали на своей кухне ремонт и нашли клад, пишет Daily Star. Благодаря этому они стали богаче на $75 тысяч.

Как рассказали Роберт Фукс и его жена Бетти, они делали ремонт в своем доме и решили разобрать бетонный пол на кухне.

«Этому дому, в котором мы живем, около 400 лет. Работы предстояло много», — прокомментировал мужчина.

Однако работы пришлось на время отложить, когда супруги нашли на глубине около метра ведро с монетами времен правления Елизаветы I. Бетти и муж, подумав, решили выставить свою находку на аукцион и не прогадали — нумизматы заплатили за монеты около $75 тысяч.

«Я предполагаю, что они были закопаны во время гражданской войны в Англии. Человек намеревался их забрать, но так и не получил такой возможности», — считает Бетти.

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