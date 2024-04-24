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Российские врачи спасли женщину с огромным камнем в желчном пузыре

В Краснодаре врачи спасли женщину с камнем в желчном размером с куриное яйцо

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Краевая клиническая больница №2/VK

Врачи Краевой клинической больницы Краснодарского края №2 прооперировали пациентку с большим камнем в желчном пузыре. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Женщина поступила с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту при употреблении пищи. Она наблюдалась в поликлинике по поводу желчекаменной болезни и готовилась к плановой госпитализации, но в связи с начавшимся обострением врачам пришлось провести операцию в экстренном порядке.

«У пациентки нашли пузырно-дуоденальный свищ, осложненный острой тонкокишечной непроходимостью, которую вызвал желчный камень. Это очень редкое осложнение, встречающееся у 3-5% пациентов с такой болезнью», — пояснили в пресс-службе.

Женщине провели операцию малоинвазивным методом, избежав открытого вмешательства. Камень, который извлекли специалисты, был размером с куриное яйцо.

Ранее врачи спасли 220-килограмового россиянина с гигантской опухолью с признаками нагноения.

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