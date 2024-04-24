Стало известно, сколько детей вернулись в РФ и на Украину за последний год

Уполномоченный при российском президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что за почти год сотрудничества с Катаром по воссоединению детей с их семьями на Украину и в РФ вернулись 28 и пять несовершеннолетних соответственно. Об этом пишет РИА Новости.

По словам омбудсмена, сейчас транспортировка детей является одной из основных тем сотрудничества между Москвой и Дохой. Речь идет о воссоединении несовершеннолетних с их родственниками, с которыми они были разлучены из-за эскалации украинского конфликта.

«В результате нашего сотрудничества 28 детей были воссоединены со своими семьями на Украине, и пять детей — с семьями в России», — сказала Львова-Белова.

Специалист добавила, что в рамках работы стороны уделяют пристальное внимание каждому ребенку.

24 апреля детский омбудсмен сообщила, что в столице Катара состоялись первые очные переговоры РФ и Украины по местонахождению несовершеннолетних. Как она сказала, по итогам встречи Киев и Москва договорились транспортировать 48 детей — 29 из них переедут на Украину, и еще 19 детей вернутся в РФ.

Ранее в Германии нашли украинских детей, считавшихся принудительно перемещенными.