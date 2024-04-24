Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сомнолог назвал причины внезапного пробуждения по ночам

Сомнолог Ковальзон: ночные пробуждения связаны с реактивными состояниями днем

close
100%
Shutterstock/Ground Picture

Если человек регулярно просыпается по ночам, а потом долго не может заснуть, то это может быть признаком переживания «реактивных состояний» в течение дня, рассказал сомнолог Владимир Ковальзон. В этом случае градус эмоциональных переживаний днем нужно понижать, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Справиться с реактивными состояниями могут помочь успокоительные и обычные добавки для крепкого сна из аптек, отметил специалист. Также он подчеркнул важность соблюдения режима, так как поздние засыпания на выходных потом отражаются на неспособности заснуть в течение недели. Пить снотворное при внезапном пробуждении среди ночи нельзя, подчеркнул Ковальзон.

«Если это случилось, попробуйте почитать книжку, отвлечься, походить и сон сам придет», — порекомендовал сомнолог.

Помимо эмоциональных переживаний, причиной ночных пробуждений может быть пересып, а также возраст – такие проблемы типичны для пожилых людей, добавил эксперт. По его словам, это связано с тем, что в пожилом возрасте потребность во сне сильно снижается, а люди продолжают ложиться рано по привычке.

«Это естественный процесс старения. Человек просыпается в 4 утра и не понимает, что выспался. Происходит разсогласование между биологическими часами и режимом сна/бодрствования», — объяснил Ковальзон.

Он посоветовал людям в возрасте адаптироваться к изменениям организма и ложиться спать позже. Так, по словам сомнолога, важно не переедать, особенно – на ночь.

Ранее врач-сомнолог назвал 7 действенных техник для быстрого засыпания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами