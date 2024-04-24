Сомнолог назвал причины внезапного пробуждения по ночам

Если человек регулярно просыпается по ночам, а потом долго не может заснуть, то это может быть признаком переживания «реактивных состояний» в течение дня, рассказал сомнолог Владимир Ковальзон. В этом случае градус эмоциональных переживаний днем нужно понижать, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Справиться с реактивными состояниями могут помочь успокоительные и обычные добавки для крепкого сна из аптек, отметил специалист. Также он подчеркнул важность соблюдения режима, так как поздние засыпания на выходных потом отражаются на неспособности заснуть в течение недели. Пить снотворное при внезапном пробуждении среди ночи нельзя, подчеркнул Ковальзон.

«Если это случилось, попробуйте почитать книжку, отвлечься, походить и сон сам придет», — порекомендовал сомнолог.

Помимо эмоциональных переживаний, причиной ночных пробуждений может быть пересып, а также возраст – такие проблемы типичны для пожилых людей, добавил эксперт. По его словам, это связано с тем, что в пожилом возрасте потребность во сне сильно снижается, а люди продолжают ложиться рано по привычке.

«Это естественный процесс старения. Человек просыпается в 4 утра и не понимает, что выспался. Происходит разсогласование между биологическими часами и режимом сна/бодрствования», — объяснил Ковальзон.

Он посоветовал людям в возрасте адаптироваться к изменениям организма и ложиться спать позже. Так, по словам сомнолога, важно не переедать, особенно – на ночь.

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