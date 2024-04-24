Стало известно о проверке контракта мужа Блиновской с Минобороны

Силовики выясняют, насколько законно муж блогера Елены Блиновской Алексей заключил контракт о службе с министерством обороны России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.

По его словам, следствие изучает, на каких основаниях супруг блогера подписал контракт и проинформировал ли он Минобороны о своем статусе обвиняемого.

До этого сообщалось, что блогер Алексей Блиновский пожаловался на попытки разорвать с ним контракт о военной службе и попросил помощи у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Уехавший на специальную военную операцию (СВО) Блиновский ранее вложил 50 миллионов рублей в закупку беспилотников для российской армии и сейчас в составе Донецкого корпуса занимается их сборкой и распределением между подразделениями. С ним вместе, по данным СМИ, служит экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

В марте Следственный комитет России завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее супруга Алексея, им расширили обвинение. Блогеру и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Кроме того, им вменяют неуплату более 900 млн рублей налогов, также их обвиняют в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.

Ранее сообщалось, что Блиновский решил уйти на СВО, чтобы «спасти бизнес и вызволить жену из СИЗО».