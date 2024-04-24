Защита заявила об отсутствии факта передачи взятки в деле замминистра обороны

В деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки, не зафиксировано, в какой форме он ее получил, заявил его адвокат Денис Балуев в беседе с 360.ru. Обвиняемый не признает свою вину.

«На сегодняшний день в том виде, как сформулировано обвинение, хрестоматийного способа передачи взятки в виде наличных или безналичных средств не фигурирует», — подчеркнул юрист.

Он также отметил, что не обладает никакими данными о втором обвиняемом – Сергее Бородине, в том числе не знает, какую роль он играл в описываемом следователями преступлении. Однако юристу известно, что Бородина заключили под стражу.

Напомним, накануне вечером Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Позднее Басманный районный суд Москвы арестовал его до 23 июня, защита собирается обжаловать это решение. Известно, что Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

В Кремле ранее прокомментировали задержание заместителя Шойгу.