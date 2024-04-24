Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Защита заявила об отсутствии факта передачи взятки в деле замминистра обороны

Адвокат Балуев: в деле замминистра Иванова не зафиксирован факт передачи взятки

close
100%
Московские суды общей юрисдикции/РИА Новости

В деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки, не зафиксировано, в какой форме он ее получил, заявил его адвокат Денис Балуев в беседе с 360.ru. Обвиняемый не признает свою вину.

«На сегодняшний день в том виде, как сформулировано обвинение, хрестоматийного способа передачи взятки в виде наличных или безналичных средств не фигурирует», — подчеркнул юрист.

Он также отметил, что не обладает никакими данными о втором обвиняемом – Сергее Бородине, в том числе не знает, какую роль он играл в описываемом следователями преступлении. Однако юристу известно, что Бородина заключили под стражу.

Напомним, накануне вечером Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Позднее Басманный районный суд Москвы арестовал его до 23 июня, защита собирается обжаловать это решение. Известно, что Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

В Кремле ранее прокомментировали задержание заместителя Шойгу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами