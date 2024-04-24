Названа предварительная сумма ущерба от паводка в Курганской области

Общая сумма ущерба от весеннего паводка в Курганской области, по предварительным оценкам, может составить от четырех до девяти млрд рублей. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков, передает ТАСС.

В среду, 24 апреля, он принимает участие в большом совещании по ликвидации последствий половодья на территории страны. Заседание проводит президент РФ Владимир Путин.

«По предварительной оценке, выполненной совместно с Минстроем РФ, общий ущерб от паводка <...> может составить от четырех до девяти млрд рублей», — сказал глава Курганской области.

Он уточнил, что в эту сумму включены компенсации пострадавшим из-за наводнения гражданам и деньги на восстановление поврежденной инфраструктуры. Кроме того, специалисты учли принятые в регионе меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

До этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступил на пленарном заседании верхней палаты парламента страны. В ходе мероприятия он пообещал привлечь к ответственности всех, кто виновен в масштабном ущербе от весеннего паводка.

Ранее в реке Тобол у города Кургана зафиксировали снижение уровня воды.