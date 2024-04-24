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Командиру ВСУ дали срок за атаку на брянскую нефтебазу

СК: к 18 годам заключения заочно приговорен командир ВСУ за атаку на нефтебазу

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В России командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Булацик заочно приговорен к большому сроку лишения свободы за приказ сбросить авиабомбы на нефтебазу в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

«Доказательства, собранные главным следственным управлением СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Вооруженных сил Украины Евгению Булацику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Булацик обвиняется в совершении террористического акта. Ему заочно назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.

22 апреля сообщалось, что генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Булацика, который, по данным следствия, отдал приказ бомбить нефтебазу под Брянском. Булацика до этого внесли в список террористов и экстремистов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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