Генпрокуратура Германии выдвинула обвинения в отношении задержанных исламистов

Генпрокуратура (ГП) Германии выдвинула обвинения в создании террористического объединения в отношении семи выходцев из Таджикистана, Туркменистана и Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ГП ФРГ.

Уточняется, что обвинения против пятерых выходцев из Таджикистана и двух граждан Кыргызстана и Туркменистана были выдвинуты 28 марта в высшем земельном суде Дюссельдорфа. По данным ведомства, граждане СНГ, разделяющие радикальные исламистские взгляды, въехали в Германию через Украину в 2022 году. Отмечается, что после въезда в страну они вместе с обвиняемым, который был отдельно привлечен к ответственности в Нидерландах, создали террористическое объединение с целью совершения терактов в Германии или других странах Западной Европы.

По данным Генпрокуратуры Германии, обвиняемые находились в контакте с террористической группировкой «Вилаят Хорасан». Помимо создания группировки и подготовки планов совершения террористических актов шесть обвиняемых собирали средства для ИГ (организация запрещена в России). Их задержания состоялись 6 июля 2023 года.

В конце марта глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявлял, что ведомство предотвратило 74 попытки совершения террористических актов с 2015 года.

Сообщалось также, что страны Европы увеличили меры безопасности из-за приближения Летних Олимпийских игр, которые пройдут во Франции, и роста террористической активности.

Ранее директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что для теракта в «Крокусе» использовалась международная пособническая сеть.