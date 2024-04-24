В Кемерове арест грозит подростку, который пришел в кафе с игрушечным пистолетом

На 17-летнего студента одного из техникумов Кемерова, который принес в кафе игрушечный пистолет, составили административный протокол. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Представитель сети общепита обратился в полицию и рассказал о том, что несовершеннолетний ходит по залу и демонстрирует посетителям пистолет. На место происшествия прибыли полицейские, задержали нарушителя спокойствия и доставили его в отдел полиции. Оказавшийся у него при себе пистолет оказался игрушкой с пулями в виде пластиковых шариков.

Задержанный пояснил, что принес игрушечный пистолет в кафе ради шутки. Он демонстративно перезаряжал его и направлял дуло на своих знакомых. Тем не менее на подростка составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», теперь ему грозит штраф в размере 1000 рублей либо административный арест сроком до 15 суток.

Материалы, собранные правоохранителями, были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Также к ответственности привлекли родителей подростка, их обвинили в неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее россиянин «подшутил» над случайной прохожей, наставив на нее дуло игрушечного пистолета.