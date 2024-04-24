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Защита обжалует арест замминистра обороны Иванова

Защита обжалует арест замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взятке

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Защита обжалует арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.

«Защита не согласна с избранием Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей и обжалует ее в апелляционной инстанции», — заявил адвокат Денис Балуев.

Также защита попросила отправить замминистра обороны под домашний арест или избрать в отношении него запрет определенных действий. Об этом сообщает РИА Новости.

24 апреля суд отправил замминистра обороны Иванова в следственный изолятор сроком на два месяца. Чиновника задержали накануне в рабочем кабинете, на суде он появился в той же форме, в которой был на коллегии Минобороны в день задержания 23 апреля. Иванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет колонии. ФСБ собирала материалы по делу Иванова пять лет. Сам замминистра вину не признает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что не знает, обсуждали ли Путин с Шойгу арест Иванова.

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