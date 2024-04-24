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Врачи Подмосковья спасли пациентку с вросшей в слизистую бронхов скорлупой от фисташек

В Подмосковье врачи прооперировали женщину со скорлупой фисташек в бронхах

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Минздрав Московской области

Медики Подмосковья прооперировали 64-летнюю женщину с инородными предметами в бронхах. Об этом сообщает минздрав региона.

Россиянку доставили в Лобненскую больницу после того, как она почувствовала себя плохо. Во время обследования у нее в органах обнаружили скорлупу от фисташек. Выяснилось, что их женщина ела год назад и за это время инородные предметы вросли в слизистую бронхов.

В результате врачи извлекли из органов женщины скорлупу с помощью эндоскопа. После манипуляции россиянке назначили противовоспалительную терапию.
Пациентку уже перевели на амбулаторное лечение.

В минздраве напомнили о том, что не стоит игнорировать попавшие в организм инородные предметы. Если такое произошло, стоит обратиться за медицинской помощью.

До этого в Уфе мужчина поступил в больницу с более чем 20-килограмовой опухолью. Новообразование 220-килограмовый пациент не замечал пять-семь лет и обратился к медикам только после того, как появились проблемы с двигательной активностью и одеждой.

Ранее в Иркутске спасли восьмилетнего ребенка со строительным крючком в пищеводе.

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