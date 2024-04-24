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Названы любимые места клещей на теле человека

Врач Неронов: шея и пах являются любимыми местами клещей на теле человека

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Global Look Press

Кожа в области подмышек, пах, анальная складка и шея — любимые места клещей на теле человека. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Чтобы присосаться, самка клеща порой несколько часов «путешествует» по телу хозяина в поисках наиболее нежной и безопасной зоны. Как правило, это нежная кожа на теле в области подмышечных впадин, складка под молочной железой, разгибательная поверхность крупных суставов, то есть коленный, локтевой, <...> область возле ушной раковины», — продолжил Неронов.

Он добавил, что клещ присасывается постепенно, погружая голову в капиллярное «озерцо» для получения необходимых для его потомства питательных веществ.

До этого Неронов предупреждал, что присосавшегося клеща ни в коем случае нельзя извлекать с помощью масла, крема или жира, поскольку исследовать его будет невозможно. В случае обнаружения насекомого на теле, он призвал не паниковать. Клеща, по его словам, необходимо аккуратно извлечь в «живом» виде и доставить в ближайшую лабораторию для исследования.

Ранее были названы округа Подмосковья, в которых повышен риск заражения клещевым энцефалитом.

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