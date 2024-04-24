Врачи поставили диагноз «влюбленный мозг» женщине, 100 раз в день звонившей бойфренду

В Китае врачи поставили диагноз «влюбленный мозг» женщине, которая по 100 раз в день звонила своему бойфренду, пишет NDTV.

Как пишут СМИ, 18-летняя китаянка была госпитализирована после проявления навязчивого поведения по отношению к своему парню. По словам медиков, она стала сильно зависеть от мужчины, требуя от него постоянного общения и указания своего местоположения. Такое поведение провоцировало споры внутри пары.

Ситуация обострилась, когда китаянка позвонила бойфренду более 100 раз за день, но он не ответил. После этого женщина сильно расстроилась и начала портить предметы домашнего обихода. Опасаясь за безопасность, возлюбленный сдал ее в полицию. Офицеры, переговорив с ней, отвезли ее в больницу.

Врачи диагностировали у китаянки «влюбленный мозг». Это название не является медицинским термином, но в разговорной речи используется для описания данного типа навязчивого поведения в романтических отношениях.

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