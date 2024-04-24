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Генпрокурор рассказал о пожизненных приговорах участникам украинских нацбатальонов

Краснов: с осени 2022 года рассмотрено 271 дело в отношении украинских боевиков

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Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что с сентября 2022 года в судах было рассмотрено 271 дело в отношении украинцев, состоявших в нацбатальонах. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе отчета в Совете Федерации Краснов рассказал, что такое количество дел было возбуждено с 30 сентября 2022 года в судах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Южных судах. Фигурантами стали 399 участников батальонов «Азов» (организация запрещена в России) и «Айдар», а также подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам генпрокурора, из них 43 человека осуждены к пожизненному лишению свободы. В настоящее время возбуждены 45 уголовных дел.

В конце марта сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области гражданина России, который действовал в составе незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

До этого Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам колонии строгого режима инструктора батальона «Азов», устроившего расправу над жителем Мариуполя.

Ранее жителя Коми задержали за попытку госизмены и стремление воевать против России.

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