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Генпрокурор сообщил о росте числа терактов в России за год

Генпрокурор Краснов: число терактов в РФ в 2023 году выросло в 3,5 раза

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов во время своего выступления на заседании в Совете Федерации.

По данным генпрокурора, большинство террористических актов совершили участники украинских радикальных организаций и их приверженцы. Краснов отметил, что в стране сохраняется высокий уровень террористических угроз. В 2023 году зарегистрировано почти 2,5 тыс. таких преступлений.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что терроризм остается одной из самых серьезных угроз XXI века. По его словам, цель некоторых терактов, за которыми стоят в том числе спецслужбы других стран, подрывают конституционные основы и дестабилизируют суверенные государства.

Он добавил, что на конференции представители разных стран изучат нынешнюю ситуацию в мире, обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной стабильности, обменяются мнениями о том, как эффективнее ответить на наиболее острые и опасные современные вызовы.

Ранее в Ингушетии задержали подозреваемого в оправдании терроризма.

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