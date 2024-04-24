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Стало известно, куда отправят арестованного замминистра обороны Иванова

ТАСС: замминистра обороны Иванов будет содержаться в СИЗО «Лефортово»

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова на время предварительного следствия отправят в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщили ТАССв правоохранительных органах.

24 апреля суд арестовал Иванова до 23 июня.

Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в размере не менее 1 млн рублей. О задержании доложили президенту РФ Владимиру Путину, также заранее был проинформирован министр обороны Сергей Шойгу. При этом в день задержания чиновник присутствовал на заседании коллегии Минобороны.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Иванов находился «в оперативной разработке» давно, а материалы дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий. По данным «Ленты.ру», ФСБ собирала материалы на Иванова в течение пяти лет.

По данным суда, в деле есть и второй фигурант, друг Иванова Сергей Бородин. Как полагает следствие, они вступили в сговор с третьми лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд военного ведомства.

Ранее Иванов не признал вину в получении взятки.

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