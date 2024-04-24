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В Рязанской области после столкновения автобуса и грузовика пострадали 13 человек

В Рязанской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

В Рязанской области произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Ряжском районе региона. По данным правоохранителей, автобус, следовавший из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком.

«Травмы различной степени тяжести получили 13 человек, из них водитель грузового автомобиля и 12 человек пассажиров автобуса», – сообщается в публикации.

Известно, что среди этих людей несовершеннолетних не было. Приехавшие на место медики оказали всю необходимую помощь людям. Водителя автобуса им спасти не удалось.

На данный момент на месте работают сотрудники МВД. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

На ситуацию отреагировали в прокуратуре региона. По данным ведомства, в момент инцидента на дороге был сильный туман.

Специалисты прокуратуры контролируют ход и результаты проверки по факту ДТП.

Ранее в Саратове машина протаранила остановку с людьми.

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