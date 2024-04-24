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Россиянин сжег дом знакомой, написавшей на него заявление в полицию за разбой

В Красноярском крае мужчина из мести сжег дом обратившейся в полицию знакомой

В Красноярском крае мужчина ограбил знакомую и сжег ее дом после того, как она обратилась с заявлением в полицию. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Зимой в квартиру одной из семей Ачинска ворвались четверо мужчин. Они похитили 50 тыс. рублей наличными и золотые украшения, пригрозив хозяевам применением насилия. Общий ущерб составил около 250 тыс. рублей, но уже в течение часа трое налетчиков были задержаны по делу о разбойном нападении.

Один из злоумышленников в течение трех месяцев скрывался в других регионах, а затем решил отомстить своей знакомой, дом которой ограбил со своими подельниками. Он вернулся в Ачинск, разбил окно в ее доме, проник внутрь и поджег мебель. Огонь быстро охватил все помещение. Поджигателя нашли и задержали. Мужчина признался, что совершил поджог из мести, на него завели дело об умышленном уничтожении имущества.

Кроме того, полицейские выяснили, что в 2022 году подозреваемый обворовал другую свою приятельницу. Он вынес телевизор из ее квартиры, но сломал его на обратном пути. Это преступление тогда не было раскрыто, сейчас злоумышленник находится под стражей.

Ранее россиянин поссорился с соседкой и пытался сжечь ее во дворе дома.

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