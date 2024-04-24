Россиянам объяснили, законны ли визиты коллекторов на дом

Коллекторы имеют право выезжать к должникам с визитами, однако при этом они должны четко действовать по установленным нормам. Так, им разрешается личная встреча с должником не чаще, чем один раз в неделю. Входить в дом без согласия владельца квартиры они не имеют права, объяснили RT в пресс-службе Роскачества.

Личные встречи раз в неделю допустимы в будни с 08:00 до 22:00 и в выходные 09:00 до 20:00. При этом коллектор должен сообщить свое имя и индивидуальный идентификационный код либо ФИО.

«Должнику должны назвать данные кредитора, а также наименование его представителя. Коллектор обязан сообщить сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структуру», — пояснили специалисты Роскачества.

При попытке коллекторов войти в дом без приглашения нужно обращаться в полицию, подчеркнули эксперты. Также повод жаловаться — агрессивное поведение, угрозы и запугивание со стороны коллекторов. В этом случае рекомендуется обратиться не только в полицию, но и в Федеральную службу судебных приставов и прокуратуру.

При желании должник может вообще не открывать коллекторам дверь, попросив предоставить информацию в письменном виде. Можно выйти в подъезд, при этом человек имеет право вести аудио- или видеозапись беседы. При этом в Роскачестве жителям посоветовали выбрать для разговора с коллекторами людное место, чтобы снизить риски давления с их стороны, а также подчеркнули, что должник тоже не имеет права грубить и угрожать.

Напомни, в этом году средний ежемесячный платеж российских должников коллекторам превысил 5 тыс. рублей, а в марте достиг 5,3 тыс. рублей. За первый квартал средний платеж должников увеличился на 13,8%, что является самым значительным ростом с третьего квартала 2022 года.

Суд ранее назначил россиянке компенсацию за навязчивые звонки коллекторов.