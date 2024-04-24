В Петербурге пенсионер взял несколько кредитов и отдал мошенникам 9,7 млн рублей

В Петербурге телефонные мошенники запугали пенсионера, заставили его взять в банках несколько кредитов и перевести им почти 10 млн рублей. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратился 62-летний житель Петербурга. Мужчина сообщил, что в течение нескольких дней общался по телефону с неизвестными, которые убедили его в том, что на его имя пытаются оформить крупные займы.

Чтобы «обнулить» задолженности, пожилого человека заставили взять в банках несколько кредитов, а деньги перевести на указанные аферистами счета. В общей сложности петербуржец отправил мошенникам 9,7 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Петербурге 77-летний мужчина отдал 8 млн руб. за проданную квартиру мошенникам. Житель Калининского района с 29 ноября 2023 года по 15 апреля 2024 года общался с аферистами, которые, представившись сотрудниками полиции, под предлогом сохранения сбережений в безопасности убедили пенсионера не только перевести им с различных счетов 1,4 млн рублей, но и продать квартиру.

Ранее москвичка отдала мошенникам 35 млн рублей, продала квартиру и теперь ее снимает.