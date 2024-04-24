В Одессе произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

Подробности на данный момент не приводятся.

В ночь на 24 апреля украинское издание «Общественные новости» сообщало о взрыве в Харькове. Позднее стало известно о повреждении четырех жилых многоэтажек в городе. Эту информацию подтвердил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

До этого сообщалось о взрыве в Николаеве. Незадолго до этого взрыв произошел также в Кременчуге в Полтавской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.