Директора московской школы осудили за организацию покушения на жену депутата

Гагаринский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии директора частной столичной школы «Русский Гарвард» Василису Маслову за организацию покушения на жену своего бывшего любовника и депутата муниципального собрания Академического района столицы Михаила Хананашвили Светлану в январе 2020 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что к преступлению директор привлекла двух своих бывших учеников. В 2022 году присяжные оправдали действия двоих из троих обвиняемых. Одного из бывших учеников Масловой тогда признали виновным и назначили 5,5 года лишения свободы.

В рамках последнего заседания присяжные признали всех троих виновными в покушении, но посчитали, что экс-ученики директора заслуживают снисхождения. Масловой назначили 9 лет колонии общего режима, а ее подельникам — 5 и 4,5 года колонии соответственно.

Маслову заподозрили в «заказе» покушения на супругу Михаила Хананашвили, которое произошло 9 января 2020 года. Тогда неизвестный напал с ножом на жену депутата и нанес ей не менее шести ударов ножом. Следствие предположило, что мотивом преступления могла стать ревность, поскольку Маслова состояла с депутатом в любовных отношениях. Кроме того, по версии правоохранителей, исполнителями покушения выступили ее бывшие ученики.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.