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Из-за украинской мобилизации в Польше может сгнить клубника

У Польши может возникнуть проблема с клубникой из-за мобилизации на Украине

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В Польше в текущем году могут появиться проблемы с недостатком рабочих на сборе клубники из-за мобилизации украинцев. Об этом сообщает Sad24.

Владелец агентства по трудоустройству Czarston Цезарий Сигоцкий рассказал, что количество садов и плантаций в Польше увеличивается, но количество работников не растет.

Он предполагает, что в этом сезоне не хватит людей для сбора клубники, и дефицит рабочей силы будет значительным.

Предприниматель прокомментировал: «Если не будет неблагоприятных погодных условий или других непредвиденных обстоятельств, до 40% урожая останется несобранным. Я не стараюсь паниковать или останавливать свой бизнес, я лишь предупреждаю на основе наблюдений и опыта».

По словам Сигоцкого, на фермах уже работают подростки или пожилые мужчины из Украины, не подлежащие мобилизации.

«Мы уже ощущаем регулирование, о котором говорим. К сожалению, все может стать еще хуже», — добавил он.

Издание отмечает, что дефицит рабочей силы из Украины представляет серьезную проблему для польской экономики, сельского хозяйства и промышленности.

В 2021 году украинцы рассказывали о рабском труде на заработках в Польше.

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.

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