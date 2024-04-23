В Ингушетии задержали подозреваемого в оправдании терроризма

Сотрудники УФСБ Республики Ингушетия совместно с региональным Центром противодействия экстремизму МВД задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в оправдании терроризма. Об этом сообщает МВД Медиа.

По предварительным данным, злоумышленник оставил комментарии под несколькими публикациями, в которых, по заключению эксперта, публично оправдывал терроризм, а также деятельность незаконных формирований на территории Чечни.

Во время обыска в квартире задержанного в городе Магасе правоохранители нашли и изъяли разрывной боеприпас кустарного производства.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ и водворен в изолятор временного содержания», – говорится в сообщении.

Накануне Второй Западный окружной военный суд приговорил директора по коммуникациям американской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Энди Стоуна к шести годам колонии общего режима заочно по делу об оправдании терроризма.

Ранее СК обыскал квартиру блогера-феминистки, обвиняемой в оправдании терроризма.