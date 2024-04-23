Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ингушетии задержали подозреваемого в оправдании терроризма

МВД Медиа: ФСБ задержала жителя Ингушетии по подозрению в оправдании терроризма

close
100%
Владимир Николаев/РИА Новости

Сотрудники УФСБ Республики Ингушетия совместно с региональным Центром противодействия экстремизму МВД задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в оправдании терроризма. Об этом сообщает МВД Медиа.

По предварительным данным, злоумышленник оставил комментарии под несколькими публикациями, в которых, по заключению эксперта, публично оправдывал терроризм, а также деятельность незаконных формирований на территории Чечни.

Во время обыска в квартире задержанного в городе Магасе правоохранители нашли и изъяли разрывной боеприпас кустарного производства.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ и водворен в изолятор временного содержания», – говорится в сообщении.

Накануне Второй Западный окружной военный суд приговорил директора по коммуникациям американской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Энди Стоуна к шести годам колонии общего режима заочно по делу об оправдании терроризма.

Ранее СК обыскал квартиру блогера-феминистки, обвиняемой в оправдании терроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами