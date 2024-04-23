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Стали известны итоги национальной премии «Россия — мои горизонты»

Более трех тысяч заявок было подано на участие в премии «Россия — мои горизонты»

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Пресс-служба Фонда гуманитарных проектов

Сейчас эпоха перемен, когда профессиональный выбор становится одним из самых важных решений в жизни человека. Об этом на церемонии подведения итогов первой национальной премии «Россия — мои горизонты», которая прошла в павильоне «Просвещение» на ВДНХ 23 апреля, заявил руководитель Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Как уточнили организаторы, запуск премии венчает пятилетку стремительного развития профориентации в России. Отмечается, что в профориентации задействованы уже 8,4 млн школьников и более 60 тыс. педагогов, а также почти 12 тыс. партнеров и экспертов, региональных операторов.

«Премия «Россия — мои горизонты» призвана отметить тех, кто помогает молодым людям осознанно подойти к выбору профессии, а также предоставляет им возможность получить новые знания и навыки, которые пригодятся в будущем», — отметил Есин.

По его мнению, премия станет одним из движущих факторов дальнейшего развития такого важного для России и образования направления, как профориентация.

Отмечается, что в премии приняли участие педагоги, авторы корпоративных практик, методик, научных работ в области профориентации, индивидуальных школьных проектов.

«Главный критерий отбора — заявленные проекты помогают школьникам определиться с выбором будущей профессии и осознано направлять учебные и профессиональные интересы», — говорится в сообщении.

Всего на участие в конкурсе было подано свыше трех тысяч заявок из всех регионов России, из которых экспертный совет отобрал в шорт-лист более 70-ти проектов.

Напомним, национальная премия учреждена Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения РФ. Она стала частью проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее».

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