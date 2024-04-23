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Путин обсудил с новым председателем Верховного суда загруженность судов

Путин предложил Подносовой разобраться с загруженностью судей

Верховному суду необходимо как можно более эффективно решить проблему загруженности судов. Этот вопрос на встрече с новым председателем Верховного суда России Ириной Подносовой поднял президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Конечно, в таком огромном деле всегда много вопросов. Один из них - это загруженность судов. И в этой связи, вы знаете, разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать», — заявил Путин.

Накануне было опубликовано постановление о назначении Ирины Подносовой председателем Верховного суда РФ.

До этого Владимир Путин поручил МВД, Верховному суду, Генпрокуратуре и другим ведомствам до 1 июля представить идеи по улучшению законодательства в сфере контроля за оборотом наркотиков, направленные на повышение эффективности государственной антинаркотической политики.

Ранее фанат Михаила Шуфутинского дошел до Верховного суда, чтобы добиться права пить на концертах.

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