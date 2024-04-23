Врачи предупредили о риске заболеть раком от закруток с овощами

Популярные в России закрутки с овощами могут быть опасны для здоровья. При приготовлении из консервированных продуктов, подвергавшихся обработке нитратами, они повышают риск развития рака желудка и пищевода, предупредила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной службой новостей.

В консервированных продуктах, прошедших через обработку химикатами, нитраты преобразуются в нитриты. Эти вещества входят в число наиболее опасных в плане развития онкопатологий, подчеркнула Королева.

«Поэтому людям с рисками по онкологическим заболеваниям нельзя использовать такие продукты в рационе», — отметила она, добавив, что это касается и промышленных, и домашних консервов.

Если закрутки изготовлены с большим количеством соли и уксуса, то они могут спровоцировать гипертоническую болезнь и нарушить работу ЖКТ, поэтому их противопоказано есть людям со слабым здоровьем, отметила диетолог.

Еще опаснее нарушения, допущенные во время приготовления таких заготовок – в этом случае они могут стать местом размножения ботулотоксинов и бактерий, вызывающих кишечную инфекцию. Поэтому важно соблюдать следовать требованиям по стерилизации и пастеризации посуды, овощей и другим правилам, подчеркнула врач.

Если же человек не может отказаться от таких продуктов, то врачи рекомендуют не покупать их на рынке или у случайных людей, а также напоминают, что консервы, которые хранились дольше 18-24 месяцев, употреблять в пищу нельзя.

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