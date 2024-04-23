В 12 регионах Украины объявлена воздушная тревога

В 12 украинских регионах объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны.

При этом сообщается, что сигнал прозвучал в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

До этого сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали на территории трех регионов Украины. В частности, в «красной» зоне оказались Днепропетровская и Харьковская области. Также особый режим ввели на территории Полтавской области и в подконтрольных украинским властям частях Запорожской и Херсонской областей. На сайте отмечается, что воздушная тревога была объявлена около 11:00 (совпадает с мск).

Вечером 21 апреля в городе Харькове произошел взрыв. По информации местного издания «Зеркало недели», примерно в то же время в Харьковской области сработали сирены воздушной тревоги. Иные подробности не уточнялись.

Позже украинский «24-й канал» сообщил о взрывах на территории Одесской области. Журналисты добавили, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны.

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