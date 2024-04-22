Россиянка 21 раз «минировала» детские сады из-за конфликта с заведующей

В Калининграде областной суд вынес приговор местной жительнице, которая передавала ложные сведения о минировании образовательных учреждений города. Об этом сообщает местное издание «Клопс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Правоохранители установили, что ранее не судимая злоумышленница отправила 21 электронное письмо, в которых писала о готовящихся «актах». В ходе судебного заседания калининградка признала свою частично: женщина отметила, что совершала противоправные действия не из хулиганских побуждений, а из-за конфликта с одной из заведующих детских садов. Чтобы скрыть свои данные, женщина пользовалась специальными программами.

Калининградку признали виновной и приговорили к трем годам с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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