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На Украине заговорившую по-русски женщину выгнали из отеля

В отеле Ивано-Франковской области Украины женщине запретили говорить на русском

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В отеле в Ивано-Франковской области женщина возмутилась, когда ее стали заставлять говорить на украинском языке. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Персонал гостиницы указал туристке на табличку с требованием говорить по-украински. В ответ она сослалась на десятую статью конституции Украины, которая гарантирует свободное использование русского языка. Но администратор сказала, что на Украине все русское должно считаться «вражеским».

В итоге работница гостиницы проводила гостью с украинским флагом, номер ей не предоставили.

До этого в Латвии приняли решение по русскому языку. Правительство республики на заседании 23 апреля примет решение о постепенном отказе от русского как второго иностранного в основном образовании.

Накануне сообщалось, что оппозиционная Эстонская консервативная народная партия (EKRE) внесла законопроект о ликвидации версий сайтов министерств и других госучреждений на русском языке в парламент республики.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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