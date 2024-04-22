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В Пензе за оскорбление участников СВО задержали волгоградского треш-стримера

«МВД Медиа»: в Пензе задержали 29-летнего треш-стримера из Волгограда

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Global Look Press

В Пензе сотрудники полиции и ФСБ задержали треш-стримера из Волгограда, который опубликовал видео с оскорблением участников специальной военной операции. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

Отмечается, что видеозапись была выявлена полицейскими в ходе мониторинга интернета. Выяснилось, что в ролике снимался 29-летний волгоградец.

Запись передали на экспертизу, которая установила, что она содержит признаки преступления. После чего следователи открыли производство по уголовному делу по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Еще во время доследственной проверки подозреваемый уехал из Волгограда в Пензу, где какое-то время скрывался и жил в квартире, снятой на чужое имя.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий он задержан и в ближайшее время будет доставлен в Волгоград для проведения следственных действий», – пояснила представитель МВД РФ Ирина Волк.

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