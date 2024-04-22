В Пензе за оскорбление участников СВО задержали волгоградского треш-стримера

В Пензе сотрудники полиции и ФСБ задержали треш-стримера из Волгограда, который опубликовал видео с оскорблением участников специальной военной операции. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

Отмечается, что видеозапись была выявлена полицейскими в ходе мониторинга интернета. Выяснилось, что в ролике снимался 29-летний волгоградец.

Запись передали на экспертизу, которая установила, что она содержит признаки преступления. После чего следователи открыли производство по уголовному делу по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Еще во время доследственной проверки подозреваемый уехал из Волгограда в Пензу, где какое-то время скрывался и жил в квартире, снятой на чужое имя.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий он задержан и в ближайшее время будет доставлен в Волгоград для проведения следственных действий», – пояснила представитель МВД РФ Ирина Волк.

19 апреля в Белоруссии задержали мужчину, который писал «стихи о свободе» и публиковал их «в экстремистских чатах».

Ранее в Подмосковье поймали серийного грабителя водителей такси.